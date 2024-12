Cristiano Ronaldo cambia squadra? Ecco la clamorosa idea di mercato per farlo giocare nella nuova Coppa del Mondo per club.

Il 2025 è ormai alle porte e il nuovo anno regalerà per la prima volta la tanto attesa Coppa del Mondo per club organizzata dalla FIFA. Al termine della stagione 2024/2025, nei mesi estivi di giugno e luglio, ben 32 squadre si affronteranno negli Stati Uniti e si contenderanno il titolo di miglior squadra del mondo.

L’Europa si presenta con dodici club e l’Italia sarà rappresentata da Inter e Juventus. I nerazzurri sono stati sorteggiati nel Gruppo E con River Plate, i giapponesi dell’Urawa Red Diamonds e i messicani del Monterrey, mentre la Juventus, finita nel Gruppo G, giocherà contro Manchester City, Wydad e Al Ain.

Nel nuovo torneo non mancherà Lionel Messi, nonostante qualche critica per come sia arrivata la “qualificazione” del suo Inter Miami. La società di David Beckham ha infatti ottenuto il pass dell’invito riservato a un club del paese ospitante vincendo la Supporters’ Shield della MLS 2024, ovvero la miglior squadra della regular season della Major League Soccer. Il campionato, però, alla fine è stato vinto dai Los Angeles Galaxy che però non parteciperanno alla Coppa del Mondo per club.

L’altro campionissimo ed eterno rivale (sportivamente parlando) di Messi invece non prenderà parte al torneo. Sì, ovviamente, stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, assente dalla competizione insieme al suo Al Nassr. Ma occhio a una clamorosa sorpresa.

Cristiano Ronaldo cambia squadra: spunta l’ipotesi clamorosa

Le 32 squadre partecipanti sono state divise in base alle sei confederazioni internazionali. All’AFC (Asia) sono spettati quattro posti, ovvero le tre vincitrici delle ultime edizioni dell’AFC Champions League e una dal ranking. Le quattro squadre qualificatesi sono l’Al Hilal (vincitrice AFC Champions League 2021), l’Urawa Red Diamonds (vincitrice AFC Champions League 2022), l’Ulsan HD (ranking AFC) e l’Al Ain (vincitrice AFC Champions League 2024). Niente da fare quindi per l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. A meno che non si realizzi una clamorosa ipotesi: cessione in prestito all’Al Hilal per giocare il torneo.

L’ipotesi di cessione in prestito all’altro club della Saudi Pro League non sembra essere così utopistica. La possibilità di vedere Cristiano Ronaldo rappresentare un club dell’Arabia Saudita in una competizione FIFA così importante stuzzica il fondo saudita PIF, proprietario inoltre sia dell’A Nassr sia dell’Al Hilal.

Anche se il CEO dell’Al Hilal, Esteve Calzada, ha definito “fantascienza” questa soluzione, l’idea di vedere Cristiano Ronaldo in campo per l’ultimo grande torneo internazionale contro Lionel Messi attira e non poco.