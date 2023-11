Chiellini: “I campioni devono tramandare i valori dello sport, mi piace essere un riferimento”

Intervistato da Monsignor Dario Edoardo Viganò in occasione del Festival della Dottrina Sociale a Verona, Giorgio Chiellini ha parlato dei valori che gli ha insegnato lo sport e l’importanza di trasmetterli: “Mi piace essere un punto di riferimento. Credo che gli atleti con un grande seguito abbiano il dovere di tramandare questi valori e di lasciare una testimonianza tangibile“.

Chiellini è poi entrato nel dettaglio: “Lo sport ci insegna che bisogna giocare l’uno per l’altro per andare lontano, ma anche la condivisione, il rispetto di regole e avversario, l’inclusione e il gioco di squadra. Il nostro compito e mettere in pratica questi valori e provare a trasmetterli. Lo sport annienta le discriminazioni ed è proprio in campo che nascono le prime relazioni” si legge sulle colonne della Gazzetta dello Sport.