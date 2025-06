La Lazio si appresta a cedere l’attaccante Loum Tchaouna al Bournemouth, in Premier League, per la cifra di 12 milioni di euro.

L’attaccante della Lazio Loum Tchaouna sarebbe molto vicino al trasferimento al Bournemouth in Premier League. A riportare la notizia è l’Adnkronos, che riferisce alcuni dettagli dell’accordo.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it.

La trattativa

La cifra per il passaggio dell’ex Salernitana in Premier League dovrebbe aggirarsi intorno ai dodici milioni di euro. Le due squadre continuano a trattare per concludere l’affare.

Il calciatore ciadiano naturalizzato francese quest’anno in maglia biancoceleste ha collezionato 24 presenze con un gol realizzato.