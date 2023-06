Chelsea, Jackson atteso a Londra per le visite: vicina la fumata bianca

Giunto quasi al termine il trasferimento di Nicolas Jackson dal Villarreal al Chelsea. Secondo Sky Sports Uk, il 22enne sarà domani a Londra per le visite mediche. Per quanto riguarda il costo dell’operazione, i Blues dovrebbero pagare qualcosa in più rispetto ai 35 milioni di euro della clausola rescissoria ottenendo in cambio la possibilità di versare la cifra in più tranche.