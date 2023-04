Zazzaroni: “Champions League? Inter la favorita tra le italiane”

Intervistato ai microfoni di Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha, in maniera anticonvenzionale visto quanto sta accadendo in Serie A, designato l’Inter come la più quotata delle italiane per giungere in finale di Champions League. “Credo che l’Inter abbia una grande opportunità di arrivare in finale, anzi per me è la favorita tra le italiane. Ma se poi arriva quinta e perde in finale? Vanno nel fumo 70-80 milioni di euro”, ha dichiarato il direttore del ‘Corriere dello Sport’.