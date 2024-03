Un anno dopo, il calcio italiano piange: da tre a zero squadre nei quarti di Champions League

Un anno dopo la splendida tripletta dello scorso anno, con due semifinaliste e poi una finalista, quest’anno la Champions League non parla di certo italiano. Se da una parte anche in questa campagna europea abbiamo portato tre squadre agli ottavi, dall’altra è una caporetto e ai quarti non ci va nessuna: se la Lazio era nettamente sfavorita contro il Bayern, nonostante la vittoria dell’andata, e il Barcellona non era inespugnabile per il Napoli, che all’andata ha pareggiato per poi crollare in Catalogna, stasera l’Inter non riesce ad andare avanti come nello scorso anno, tutt’altro: dopo l’1-0 stretto dell’andata, i rigori sono fatali al Metropolitano contro l’Atletico Madrid che non ruba nulla, anzi. L’Italia è prima nel ranking Uefa di questa stagione: per restare tra le prime due fino a fine anno, a questo punto Europa League e Conference League saranno decisive e lì può esserci il quattro su quattro ai quarti.