Ultima gara in Champions per Orsato? Il fischietto di Schio promosso in Psg-Dortmund

In quella che potrebbe essere la sua ultima partita in Champions League, l’arbitro italiano Daniele Orsato contende a Mats Hummels lo scettro di migliore in campo. Dopo aver arbitrato (bene) Manchester City-Real Madrid, il fischietto di Schio è stato impegnato stasera nella semifinale di ritorno tra Psg e Borussia Dortmund e ha diretto con autorità un match spigoloso, che ha sorriso ancora una volta ai gialloneri, capaci di vincere con lo stesso risultato (1-0) dell’andata. Coadiuvato da Massimiliano Irrati al Var e dagli assistenti Ciro Carbone e Alessandro Giallatini (con Mariani 4° uomo e Valeri Avar), Orsato prende un bel voto in pagella in quella che potrebbe essere la sua ultima gara di Champions in carriera. L’arbitro italiano potrebbe infatti appendere gli scarpini al chiodo dopo Euro 2024. Quella di stasera è stata la sua 55esima apparizione in campo nella competizione più prestigiosa e avendo diretto una delle semifinali, non sarà designato per la finale più ambita (già diretta nel 2020). Ora Euro 2024 per impreziosire ulteriormente ventidue anni di attività.