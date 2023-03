Tottenham-Milan 0-0, Giroud: “Tanta roba, peccato non aver fatto gol”

“Tanta roba“. Questa l’espressione utilizzata da Olivier Giroud ai microfoni di Prime Video per commentare il passaggio del turno in Champions League del Milan, capace di estromettere il Tottenham. “Ho detto ai ragazzi che abbiamo meritato la Champions e volevamo fare un bel percorso quest’anno. L’anno scorso abbiamo fatto bene, ma eravamo in un girone molto difficile. Adesso siamo andati agli ottavi e abbiamo eliminato una grande squadra come Tottenham – ha aggiunto l’attaccante francese – All’andata abbiamo meritato, anche se potevamo fare più gol, e stasera abbiamo visto che grazie a spirito di squadra, determinazione e qualità potevamo vincere. Peccato non aver fatto gol visto che abbiamo avuto noi le occasioni più concrete“. Infine, un commento sulla propria prestazione: “Ho giocato tanti palloni lontano dalla porta per cercare di far sponda per i compagni, ma non ho avuto tante occasioni di far gol. Oggi, però, contava di più la squadra“.