Tottenham, Kulusevski: “Domani non servirà solo la tattica. Bentancur? Ci mancherà”

Dejan Kulusevski, attaccante del Tottenham, è intervenuto nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Milan, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. “Provo rispetto per i rossoneri, sono una grande squadra. Theo è molto forte, ho giocato un paio di volte contro di lui. Domani bisognerà fare ciò che ci chiede il mister, la tattica in queste partite conta relativamente”. Poi sull’infortunio di Bentancur ha concluso: “Rodrigo è forte e positivo. Ci mancherà ma tornerà più forte di prima, lo considero un leader fuori e dentro il campo”.