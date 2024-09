Tolta a Milano la finale Champions League 2026/27: possibili lavori di ristrutturazione nel periodo della partita

La finale di Champions League dell’edizione 2026-2027 non sarà ospitata da Milano. Lo ha ufficializzato oggi la Uefa dopo la riunione del Comitato Esecutivo UEFA a Praga. “Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le zone limitrofe non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale di Champions League 2027, si è deciso di non assegnare la finale e di riaprire la procedura di assegnazione. La decisione sarà presa entro giugno 2025”, si legge in una nota dell’organismo continentale. La notizia era nell’aria. Lo scorso maggio la Uefa aveva sospeso l’assegnazione fino a settembre in attesa di ricevere dalla Figc le informazioni sui progetti di ristrutturazione che riguardano il Meazza in vista di Euro 2032. La finale dell’edizione 2024 si giocherà sabato 1 giugno a Wembley, quella del 2025 a Monaco di Baviera, mentre l’ultimo atto del 2026 si terrà a Budapest. Per il 2027 è tutto ancora da definire.

Per quanto riguarda la revoca della finale di Champions League a Milano, è stato il Comune di Milano a scrivere alla Figc, come apprende l’Ansa. Il Comune guidato da Beppe Sala, infatti, al momento non conosce la situazione dello stadio fra tre anni e se si potranno svolgere i lavori sulla struttura. A causa di questa incertezza, il Comune ha quindi spiegato la situazione alla Federazione.