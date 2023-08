Sorteggio gironi Champions League 2023/2024: Inter e Milan giocheranno sempre in giorni diversi

Sul proprio sito ufficiale, l’Uefa ha comunicato uno dei paletti per il sorteggio dei gironi di Champions League 2023/2024, vale a dire quello sulle accoppiate televisive e sulle squadre che non potranno giocare nello stesso giorno e che pertanto, durante lo svolgimento dei sorteggi a Montecarlo, finiranno necessariamente in lati diversi del tabellone, dunque o i gironi da A a D oppure da E a H. Un fattore che certamente influenzerà le procedure di sorteggio, visto che per esempio Inter e Milan non saranno inserite nello stesso macrogruppo di gironi, pertanto i rossoneri, che saranno sorteggiati dopo i nerazzurri, finiranno dal lato opposto in automatico e si restringerà il campo delle squadre possibili avversarie.

Di seguito ecco tutte le accoppiate di squadre che non giocheranno nello stesso giorno e che saranno smistate una in A-D e l’altra in E-H:

Manchester City / Manchester United

Siviglia / Atletico Madrid

Barcellona / Real Madrid

Napoli / Lazio

Bayern Monaco / Borussia Dortmund

Psg / Lens

Benfica / Porto

Feyenoord / Psv

Inter / Milan

Lipsia / Union Berlino

Arsenal / Newcastle