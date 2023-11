Scontri Navigli, tifosi Psg aggrediti da ultras Milan erano tutti sprovvisti del biglietto

I 73 tifosi del Psg aggrediti dagli ultras del Milan sui Navigli sono risultati tutti quanti senza biglietto per assistere alla partita di questa sera di Champions League al Meazza. I supporter francesi, identificati nella notte dalla Polizia, sono entrati poi in contatto con le forze dell’ordine. Un transalpino è stato accoltellato in modo grave e verrà operato in queste ore, un altro è ricoverato in condizioni lievi e successivamente sono stati feriti due poliziotti. Un tifoso parigino, arrestato per aver colpito un agente, sarà processato per direttissima e verrà emesso il Daspo nei suoi confronti. Lo fa sapere l’Ansa.