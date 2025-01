La nuova Champions League sta per vivere uno dei momenti più attesi. Ovvero le ultime due giornate della fase campionato che determineranno la classifica finale. E per la prima volta nella storia tutto si deciderà a gennaio con le ultime due giornate che sono in programma il 21-22 e il 29 con l’ultima serata che prevederà ben diciotto partite tutte in contemporanea alle ore 21 per una serata mai vista prima. Ottavi di finale, playoff o eliminazione: questi i tre scenari per tutte le 36 squadre in corsa. Ecco la guida completa agli ultimi 180 minuti, per arrivare preparati e non perdervi nulla.

IL CALENDARIO DELLE ULTIME DUE GIORNATE

Martedì 21 gennaio

Ore 18.45 – Atalanta-Sturm Graz

Ore 18.45 – Monaco-Aston Villa

Ore 21:00 – Atletico Madrid-Bayer Leverkusen

Ore 21:00 – Benfica-Barcellona

Ore 21:00 – Bologna-Borussia Dortmund

Ore 21:00 – Brugge-Juventus

Ore 21:00 – Liverpool-Lille

Ore 21:00 – Slovan Bratislava-Stoccarda

Mercoledì 22 gennaio

Ore 18:45 – Lipsia-Sporting

Ore 18.45 – Shakhtar-Brest

Ore 21:00 – Arsenal-Dinamo Zagabria

Ore 21:00 – Celtic-Young Boys

Ore 21:00 – Feyenoord-Bayern Monaco

Ore 21:00 – Milan-Girona

Ore 21:00 – Psg-Manchester City

Ore 21:00 – Real Madrid-Salisburgo

Ore 21:00 – Sparta Praga-Inter

Mercoledì 29 gennaio

Ore 21:00 – Aston Villa-Celtic

Ore 21:00 – Barcellona-Atalanta

Ore 21:00 – Bayern Monaco-Slovan Bratislava

Ore 21:00 – Brest-Real Madrid

Ore 21:00 – Dinamo Zagabria-Milan

Ore 21:00 – Borussia Dortmund-Shakhtar

Ore 21:00 – Girona-Arsenal

Ore 21:00 – Inter-Monaco

Ore 21:00 – Juventus-Benfica

Ore 21:00 – Bayer Leverkusen-Sparta Praga

Ore 21:00 – Lille-Feyenoord

Ore 21:00 – Manchester City-Brugge

Ore 21:00 – Psv-Liverpool

Ore 21:00 – Salisburgo-Atletico Madrid

Ore 21:00 – Sporting-Bologna

Ore 21:00 – Stoccarda-Psg

Ore 21:00 – Sturm Graz-Lipsia

Ore 21:00 – Young Boys-Stella Rossa

CHI SI QUALIFICA PER I PLAYOFF E CHI PER GLI OTTAVI

Con il nuovo format della Champions League la situazione è la seguente: le prime otto squadre si qualificano direttamente per gli ottavi di finale, le squadre classificate tra la nona e la ventiquattresima posizione saranno costrette a giocare un playoff di andata e ritorno a metà febbraio (11-12 andata e 18-19 ritorno) mentre le ultime dodici squadre della fase campionato, quelle che vanno dalla posizione venticinque alla trentasei, sono direttamente eliminate e non retrocederanno neanche in Europa League. Per loro il cammino europeo si interrompe.

IL REGOLAMENTO IN CASO DI ARRIVO A PARI PUNTI

In caso di arrivo a pari punti di due o più squadre, per determinare le posizioni si terranno conto dei seguenti criteri: 1) differenza reti nella fase campionato; 2) maggior numero di gol segnati nella prima fase; 3) maggior numero di gol in trasferta segnati; 4) maggior numero di vittorie; 5) maggior numero di vittorie esterne, 6) maggior numero di punti sommati ottenuti dalle rivali affrontate nella prima fase; 7) differenza reti sommata superiore delle rivali affrontate nella prima fase; 8) numero maggiore di gol sommati segnati dalle rivali nella prima fase; 9) disciplinare: valgono i cartellini gialli e rossi ricevuti da giocatori e dirigenti nelle otto partite (cartellino rosso, che sia diretto o somma di ammonizioni, vale 3 punti, cartellino giallo vale 1 punto); 10) miglior ranking Uefa.

IL TABELLONE PLAYOFF E QUELLO DEGLI OTTAVI

A determinare il tabellone sarà il posizionamento ottenuto nella maxi-classifica della prima fase. Per il playoff avverrà un sorteggio molto ristretto che rispecchierà fedelmente il posizionamento delle otto partite precedenti. Questi saranno gli accoppiamenti: 9-10 vs 23-24, 11-12 vs 21-22, 13-14 vs 19-20, 15-16 vs 17-18. Il sorteggio dunque stabilirà se la nona classificata dovrà giocare contro la ventitreesima o la ventiquattresima, idem la decima. Questo per quanto riguarda i playoff, invece per quanto riguarda dagli ottavi di finale in poi ci sarà un tabellone unico, tennistico, che già si conosce.

15/16-17/18 vs 1/2

23/24-9/10 vs 7/8

21/22-11/12 vs 5/6

19/20-13/14 vs 3/4

20/19-13/14 vs 3/4

22/21-11/12 vs 5/6

24/23-10/9 vs 7/8

18/17-16/15 vs 1/2

Anche qui vale il ragionamento di sopra. Poniamo che la sfida del playoff tra la quindicesima e la diciassettesima squadra sia stata vinta dalla quindicesima, a quel punto avviene il sorteggio per capire se la quindicesima squadra del maxi girone dovrà affrontare o la prima o la seconda. E così via. Ad eliminazione diretta, così come nel tennis, avviene una parte alta e una parte bassa così la prima del girone potrà affrontare la seconda solo in una eventuale finale.

I NUOVI ACQUISTI NON POSSONO GIOCARE

Il mercato di gennaio si intreccia anche con le ultime due giornate della fase campionato della Champions League che, per la prima volta nella storia, si giocheranno proprio con il mercato aperto. Proprio per questo, come spiega il regolamento Uefa, se un club vende un calciatore nel mercato di gennaio prima della fine della fase campionato di Champions League, non potrà sostituirlo nelle ultime due partite con un altro calciatore, indipendentemente se questo dovesse arrivare da un’altra squadra o se fosse già presente in rosa. Lo scenario cambia in caso di raggiungimento della fase a eliminazione diretta. Tutte le squadre, arrivate a quel punto (playoff o ottavi di finale che sia) “possono modificare la rosa, se superano la fase campionato. Prima della fase a eliminazione diretta, i club possono registrare un massimo di tre nuovi giocatori entro le 24:00 del 6 febbraio 2025».