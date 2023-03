Regolamento Porto-Inter: come funziona con i gol fuori casa

Dopo la pesante sconfitta subita in campionato con lo Spezia, l’Inter si giocano tanto nel match del Do Dragao contro il Porto valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. I nerazzurri sono forti della vittoria per 1-0 ottenuta nella sfida di andata grazie alla rete realizzata da Romelu Lukaku e adesso vanno a caccia di un risultato positivo in Portogallo per staccare il pass per la qualificazione ai quarti di finale. Qualora vincessero, ovviamente, non ci sarebbero problemi per i ragazzi di Simone Inzaghi, così come in caso di pareggio. In caso di vittoria di misura del Porto con qualsiasi punteggio, però, la partita andrebbe ai supplementari ed eventualmente ai calci di rigore, dato che i gol segnati fuori casa non valgono più doppio. In caso di affermazione dei padroni di casa con più di un gol di scarto, la qualificazione andrebbe proprio aglio uomini di Conceicao.