Regolamento Manchester City-Lipsia: come funziona con i gol fuori casa

Il regolamento di Manchester City-Lipsia, sfida valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: ecco cosa succede in caso di gol fuori casa e come funziona con la regola della rete segnata in trasferta in caso di parità tra le due squadre al termine del doppio confronto. Come ormai noto, già dalla scorda edizione questa regola è stata cancellata, pertanto il gol segnato fuori casa in nessuna circostanza assume valore doppio. Si riparte dall’1-1 dell’andata, in caso di pareggio con qualsiasi risultato si disputeranno supplementari ed eventuali rigori, in caso di vittoria di una o dell’altra squadra sarà questa a volare ai quarti.