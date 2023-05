Regolamento Manchester City-Real Madrid: cosa succede se finisce in pareggio

Il regolamento di Manchester City-Real Madrid: ecco cosa succede se finisce in pareggio anche il ritorno. L’andata della semifinale di Champions League 2022/2023 è finita 1-1 e dopo lo spettacolo del Bernabeu adesso a Eithad si scende in campo per un posto in finale. Sfida stellare e altamente probabile un pareggio anche in questo secondo atto: con l’1-1 sarà ovviamente supplementare, ma con l’eliminazione del gol segnato in trasferta che vale doppio in caso di parità, anche con 0-0, 2-2 o altri punteggi di parità si andrà ai supplementari e successivamente anche ai rigori qualora dovesse persistere il pareggio.