Regolamento Manchester City-Inter: cosa succede in caso di pareggio, finale Champions League 2022/2023

E’ tutto pronto all’Ataturk di Istanbul per l’attesissima finale di Champions League 2022/2023 tra Manchester City ed Inter. Gli uomini guidati da Simone Inzaghi andranno a caccia del quarto titolo della loro storia dopo un cammino sorprendente, che nessuno avrebbe mai potuto immaginare ad inizio stagione. I ragazzi di Pep Guardiola, invece, proveranno a regalare al club la prima coppa delle grandi orecchie della storia. Il regolamento prevede che, in caso di parità al termine dei novanta minuti regolamentari, si disputino i tempi supplementari; in caso di ulteriore parità si andrebbe ai calci di rigore.