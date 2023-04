Regolamento Manchester City-Bayern Monaco: come funziona con i gol fuori casa

Il regolamento di Manchester City-Bayern Monaco, ecco come funziona con i gol segnati fuori casa. Appuntamento alle ore 21 di martedì 11 aprile con la super sfida tra due squadre stellari del panorama europeo. Dalla scorsa stagione, ormai, è stata eliminata la regola del gol in trasferta che assume valore doppio in caso di parità assoluta di gol segnati e subiti nell’ambito del doppio confronto, pertanto ciascuna rete eventualmente segnata dai bavaresi non potrà mai avere valore doppio, stesso discorso per quelle che gli inglesi potranno segnare al ritorno.