Regolamento Atletico Madrid-Inter: come funziona con i col in trasferta, Champions League 2023/2024

Il regolamento di Atletico Madrid-Inter, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. I ragazzi guidati da Simone Inzaghi, dopo la vittoria conquistata nella gara di andata del Giuseppe Mazza, vogliono assicurarsi il passaggio del turno provando a vincere anche al Wanda Metropolitano. La squadra di Diego Simeone, dal suo canto, farà di tutto per rimontare ed eliminare i nerazzurri. Il regolamento, come avviene ormai da qualche stagione, prevede che i gol realizzati in trasferta non valgano più doppio e, per questo motivo, per passare il turno sarà necessario fare un gol in più degli avversari nell’arco delle due partite.