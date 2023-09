Real Sociedad-Inter, Champions League 2023/2024: data, orario, diretta tv e streaming

Mercoledì 20 settembre è il giorno di Real Sociedad-Inter, match valevole per la prima giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. Dopo la finale persa contro il Manchester City, i nerazzurri di Simone Inzaghi aprono una nuova campagna europea con la delicata trasferta basca. Una partita tutt’altro che banale, ma l’Inter sarà determinata a iniziare l’avventura nel proprio girone con il piede giusto.

