Olimpiadi Milano-Cortina, Fontana sulla pista da bob: “Decideremo dopo la relazione su Cesana”

A margine della conferenza stampa di presentazione della coppa del mondo di sci alpino maschile, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha parlato della pista da bob in vista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: “La scelta non spetta e non compete a me, dobbiamo cercare di capire cosa dicono le relazioni sulla proposta di allestire la pista di bob, slittino e skeleton a Cesana fatta del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il 6 dicembre c’è una riunione della Fondazione Olimpica a Milano e probabilmente in quell’occasione si deciderà“. Riguardo gli eventuali ritardi nell’allestimento della pista, il governatore lombardo si è limitato a commentare: “In quanto possibile, ne parleremo dopo“.