Real Madrid-Manchester City, padre di Haaland allontanato dal Bernabeu

Non una grande serata, quella di ieri, per Erling Haaland e a quanto pare anche per suo padre: Alf-Inge è stato infatti allontanato dal Bernabeu durante il match tra Real e City. Un video diffuso da “El Larguero” mostra infatti Haaland senior in tribuna mentre porta le mani alle orecchie sfidando i cori dei tifosi del Real Madrid, prima di rispondere con il gesto dell’ombrello. Reazione che ha portato lo staff responsabile della sicurezza dello stadio ad allontanare il padre dell’attaccante norvegese e la persona che era con lui.