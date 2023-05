Real Madrid-Manchester City, che gol di Vinicius: azione perfetta e bolide (VIDEO)

di Giorgio Billone 65

Dopo 35 minuti in cui il Manchester City è parso superiore e più vicino al gol, con una super giocata in contropiede arriva il vantaggio del Real Madrid nell’andata delle semifinali di Champions League. Dopo un fenomenale passaggio di Modric, si sgancia Camavinga e la palla arriva poi a Vinicius, che calcia con rara potenza e precisione dal limite e segna il gol dell’1-0. In alto ecco il video.