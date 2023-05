Real Madrid-Manchester City 1-1, Ancelotti: “Meritavamo la vittoria, l’arbitro poteva gestire meglio i cartellini”

Il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, è intervenuto ai microfoni di Canale 5 al termine della semifinale d’andata di Champions League 2022/2023 contro il Manchester City: “Il risultato non premia ciò che abbiamo fatto, meritavamo di vincere. Loro hanno pareggiato su un tiro isolato, proprio nel momento in cui stavamo giocando meglio. Se al ritorno dovessimo ripetere questa prestazione, avremo le nostre chance. Potremo giocarcela allo stesso modo“. Infine, Ancelotti ha speso due parole anche per il direttore di gara Artur Dias Soares: “E’ stato poco attento nella gestione dei cartellini“.