Biglietti Napoli-Sampdoria: quando escono? Sarà il giorno della festa Scudetto

Quando escono i biglietti per Napoli-Sampdoria, match valevole per la 38^ giornata di Serie A 2022/2023 e particolarmente speciale per i partenopei. Essendo infatti l’ultimo turno di campionato, coinciderà con la festa scudetto del Napoli, che si è già laureato campione d’Italia ma non ha ancora letteralmente alzato la coppa. Ciò avverrà al Maradona proprio in occasione di Napoli-Sampdoria, che si disputerà sabato 3 o domenica 4 giugno. La data verrà ufficializzata solo lunedì 28 maggio, pertanto bisognerà attendere ancora un po’ prima di poter acquistare i biglietti. Poco male per i sostenitori azzurri, pronti a godersi una giornata da sogno in cui capitan Di Lorenzo alzerà il terzo scudetto della storia del club.