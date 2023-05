Milan-Inter in tv in chiaro: data, canale, orario e streaming andata semifinale Champions League 2022/2023

Manca sempre meno al calcio d’inizio di Milan-Inter, match valido per l’andata della semifinale della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 10 maggio nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Dopo il derby italiano contro il Napoli ai quarti, per i rossoneri c’è un’altra sfida contro una connazionale. Stavolta si tratta di un derby cittadino dato che i ragazzi di Pioli se la vedranno contro l’Inter. A scendere in campo con i favori del pronostico saranno i nerazzurri, che stanno vivendo un ottimo momento di forma. Guai però a sottovalutare il Milan, anche se non dovesse poter contare su Leao, uscito per infortunio contro la Lazio e in dubbio per il derby. La partita verrà trasmessa in chiaro. Prime Video renderà infatti disponibile la trasmissione in diretta di Milan-Inter in Italia sia su Prime Video che sul canale in chiaro di Sky, Tv8. Di conseguenza, il match sarà visibile anche in streaming su SkyGo e NOW.