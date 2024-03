Real Madrid, Ancelotti: “Brutta partita, abbiamo giocato col freno tirato”

“La partita è stata brutta, giocata male, con poca intensità, con preoccupazione. L’aspetto psicologico ha condizionato molto la nostra partita. Abbiamo giocato contro un avversario che ha qualità, che ha giocato senza nulla da perdere e noi con il freno dall’inizio alla fine, abbiamo sofferto ma l’importante era arrivare ai quarti e ci siamo”, così Carlo Ancelotti ai microfoni di Movistar alla fine di Real Madrid-Lipsia, ritorno degli ottavi di Champions League finito in pareggio. L’1 a 1 ha però consentito ai Blancos di passare il turno e accedere ai quarti di finale.

Ancelotti ha poi parlato dei cambi effettuati durante il match: “L’idea era pressare di più, con mezzi energetici, ma abbiamo giocato molto lentamente, controllato troppo in basso, senza pressare, con palloni molto lenti, con poca verticalità e con passaggi laterali. Non è stato buona serata. E’ ovvio e faccio mea culpa, l’importante era arrivare ai quarti. Ovviamente dobbiamo migliorare, in un girone di Champions può succedere, a noi è successo in casa contro il Chelsea, una brutta partita può succedere a volte è che quel brutto gioco poi ti lascia fuori (dalla competizione).”

Su cosa non è riuscito, invece: “L’aspetto mentale è stato importante, quando hai un piccolo vantaggio non vai al massimo. Tutto il contrario del Lipsia che ha provato di tutto, in tutti i modi. Dobbiamo fare una valutazione tranquilla. Noi abbiamo sette punti di vantaggio in campionato e siamo ai quarti.”

E per ultimo una battuta sulle recenti indagini della Procura: “Questa è una vecchia storia iniziata otto anni fa dove la Procura pensa che io fossi residente qui quando in realtà non lo ero. Ho già pagato la multa, i soldi sono già in Procura, gli avvocati stanno parlando con loro per trovare una soluzione. Io sono convinto di essere innocente, di non essere stato residente nel 2015, e vediamo cosa deciderà il giudice”.