E ora anche il Bayern Monaco fa parte del passato. L’Inter prosegue il suo cammino imperiale in Champions League, torna in semifinale due anni dopo l’ultima volta e si prepara ad affrontare il Barcellona in un altro doppio confronto sulla strada verso l’atto conclusivo. Sempre più vivo il sogno Triplete 15 anni dopo quell’indimenticabile finale di stagione nerazzurro con Josè Mourinho in panchina. Tra le prime quattro in Europa, stesso risultato raggiunto in Coppa Italia dove c’è da giocare il derby di ritorno contro il Milan, e infine il +3 di vantaggio sul Napoli nella corsa Scudetto.

Simone Inzaghi e il suo staff dovranno per forza di cose aggiungere altri due impegni al già fitto calendario delle prossime settimane, ma andiamo sul sicuro affermando che lo farà volentieri. Un percorso straordinario in Champions League, sul piano sportivo ma anche su quello economico. D’altronde più si vince e si va avanti e più sono i ricavi di cui la società potrà usufruire nel prossimo futuro. Una cifra già importante, quella fin qui conquistata a suon di successi, che porta i ricavi a superare quota 100 milioni di euro nel corso di questa stagione.

I ricavi dell’Inter dalla Champions 2024/2025

Con il nuovo format di quest’anno, l’Inter – come le altre squadre – è partita da una cifra di 18,62 milioni di euro sotto forma di bonus partecipazione. La quarta posizione (9,7 milioni di euro di premio) nel girone unico con ben sei vittorie (che valevano 2,1 milioni l’una), un pareggio (dal valore di 700 mila euro) e una sconfitta hanno fatto tanto poi tanto per far lievitare le cifre incassate. A queste sono poi da aggiungere i bonus per il piazzamento, quello per la conquista degli ottavi, poi dei quarti e infine delle semifinali. Infine, c’è la parte dei ricavi che deriva dal valore del mercato dei diritti televisivi e dal ranking storico UEFA relativo ai club. Secondo le stime, ci sono ulteriori 15 milioni nelle casse della società da questa sera. In totale, fino a oggi, i ricavi in premi (quindi escludendo botteghino e altre voci) ammontano a circa 113 milioni di euro. La società sarà senz’altro soddisfatta, i tifoni intanto continuano a sognare…