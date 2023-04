Quando si gioca il ritorno Inter-Benfica? Data, orario e diretta tv quarti Champions League 2022/2023

Grande attesa per Inter-Benfica, match di ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. A San Siro i nerazzurri di Simone Inzaghi sfideranno i portoghesi, in palio un posto nella semifinale contro una tra Milan e Napoli. Un appuntamento davvero da non perdere quindi per tutti i tifosi e gli appassionati, con il Meazza che sarà tutto esaurito e offrirà uno spettacolo sicuramente incredibile. Dopo l’andata di Lisbona, sarà tutto ancora da decidere con altri 90′ ed eventuali supplementari o addirittura rigori.

ORARIO, TV E STREAMING – Inter-Benfica si giocherà mercoledì 19 aprile, con calcio d’inizio alle ore 21:00. La partita sarà visibile in diretta esclusiva su Prime Video, senza quindi la diretta in chiaro o su Sky. Sportface vi racconterà in tempo reale il match con video, episodi, pagelle, highlights e tantissimo altro ancora di questa sfida importantissima.