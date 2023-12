PSG, Luis Enrique: “Mbappé? Una nostra decisione difendere il pareggio”

I giocatori del Paris Saint Germain hanno portato a casa dal Signal Iduna Park un pareggio per 1-1 con il Borussia Dortmund, che li ha qualificati per gli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Mbappé ha mostrato evidenti gesti di rabbia davanti alla richiesta dello staff di Luis Enrique di non andare a segnare il secondo gol, per evitare di scoprirsi.

Il tecnico asturiano ha tenuto una conferenza stampa per il prossimo turno di Ligue 1, e la domanda sul francese era inevitabile. Enrique è stato schietto su questo argomento: “Non devo convincere nessuno. Kylian Mbappé ha la stessa libertà di quando sono arrivato. È un top player che contribuisce con 50 gol e 25 assist. Non gioca da ‘9’, ha totale libertà“.

Vista l’insistenza della domanda, l’ex tecnico spagnolo ha sottolineato l’idea che Kylian sia libero di prendere le proprie decisioni: “Te lo ripeto. Non devo convincere nessuno. Le decisioni degli allenatori hanno un impatto, ma l’unica cosa su cui mi concentro è giocare nel miglior modo possibile per vincere titoli“. Luis Enrique ha ammesso di aver preso la decisione di difendere il risultato, ma non in modo autoritario. “Non è solo una mia decisione, è anche quella del mio staff. Capisco i giocatori esposti a questa frustrazione“, ha spiegato l’allenatore spagnolo.

La star dei ‘Les Bleus‘ non voleva andare agli ottavi come secondo del girone, per questo ha insistito per puntare al gol della vittoria. Dalla panchina alcuni compagni di squadra tra cui Hakimi si sono sbracciati chiedendo calma.