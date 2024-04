Psg, Luis Enrique criticato in Francia: “Pensa di essere Archimede Pitagorico, è un Kinder Sorpresa”

Nonostante abbia fatto mea culpa in conferenza stampa, Luis Enrique è finito nella bufera in Francia per la sconfitta del Psg contro il Barcellona nell’andata dei quarti di finale di Champions League, il 2-3 al Parco dei Principi che non è andato giù alla stampa e ai tifosi, soprattutto per alcune scelte di formazione.

In particolare, il giornalista Daniel Riolo su RMC Sport c’è andato giù pesante: “Qui si continua a dire che abbiamo un genio alla guida del Psg, ma abbiamo visto giocatori fuori dal loro ruolo. E anche per loro è stata una sorpresa. Luis Enrique regala sorprese, è come l’uovo Kinder. Pensa di essere Archimede Pitagorico, invece è Kinder Sorpresa. Ogni giorno i giocatori aprono l’uovo e in quel momento scoprono in che posizione giocheranno”, ha spiegato con un riferimento al noto personaggio Disney, inventore sgangherato e spesso destinato all’insuccesso.