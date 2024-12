La prima edizione della nuovissima Champions League può fare sin dalla prima fase una vittima illustre: il Paris Saint Germain è venticinquesimo in classifica ed è virtualmente la prima eliminata. Come è noto infatti le prime otto squadre della classifica generale raggiungono direttamente agli ottavi di finale, mentre le formazioni dal nono al 24esimo posto dovranno disputare gli spareggi. Il PSG non può permettersi altri errori perché già dal prossimo turno un passo falso potrebbe costare carissimo. A due giornate dal termine, il prossimo turno potrebbe sancire l’eliminazione aritmetica dei parigini. Calma: non è facile, ma è comunque possibile, ed è l’immagine del momento complicatissimo che gli uomini di Luis Enrique stanno vivendo in Europa. In caso di sconfitta interna contro il Manchester City, il PSG rimarrebbe fermo a sette punti. Tuttavia, il 24esimo posto, l’ultimo slot utile per il passaggio del turno, può toccare quota 11 punti nella penultima giornata. Diventerebbe quindi irraggiungibile per il club di Al Khelaifi.

Nella penultima giornata le squadre tra il quindicesimo e il ventiquattresimo posto non si sfideranno tra di loro: tutte quindi potranno portarsi almeno a quota 11 punti. Certo, per la matematica eliminazione servono risultati sorprendenti, come una vittoria della Dinamo Zagabria sul campo dell’Arsenal e il successo del Club Brugge sulla Juventus. Per restare in corsa anche in caso di sconfitta contro il Manchester City, quindi, il PSG avrà bisogno che almeno uno dei seguenti club perda la prossima partita (o pareggi nel caso delle squadre dal 24° al 20° posto): Dinamo Zagabria (24°, contro l’Arsenal), PSV (23°, contro Stella Rossa), Celtic (21°, contro lo Young Boys), Real Madrid (20°, contro il Salisburgo), Club Brugge (19°, contro la Juventus), Feyenoord (18°, contro il Bayern Monaco), Sporting CP (17°, contro il Lipsia), AS Monaco (16°, contro l’Aston Villa), Benfica (15°, contro il Barcellona). Insomma, ci sono molte possibilità che il PSG arrivi all’ultima giornata contro lo Stoccarda con le speranze di qualificazione ancora in vita. Serve una scossa immediata però per tenere il destino nelle proprie mani.

PSG ELIMINATO NELLA PROSSIMA GIORNATA SE:

(Tutte le condizioni devono essere soddisfatte)