Psg, che esame per Mbappè. La Real Sociedad ha incassato solo 12 tiri nello specchio in Champions

Dove erano rimasti? Minuti finali di Borussia Dortmund-Psg. Kylian Mbappè vorrebbe attaccare, ma Luis Enrique fa cenno di accontentarsi dell’1-1. Basta per passare il turno, ma non per il primo posto e probabilità di avere un sorteggio più favorevole. Alla fine l’urna ha riservato ai parigini la Real Sociedad. Il nome non è altisonante, ma se il club basco ha chiuso il suo girone al primo posto davanti all’Inter un motivo c’è. Anzi più di uno. La partita di mercoledì sera al Parco dei Principi, valevole per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, vedrà in campo la squadra con la miglior difesa di questa edizione. La Real Sociedad ha subìto solamente due gol. Nessuno ha fatto meglio e nessuno in questo percorso in Champions ha incassato meno tiri nello specchio degli uomini di Imanol Alguacil (12, gli stessi che il Real ha subìto nelle ultime tre gare del suo gruppo). Accanto ad una solidità difensiva invidiabile, c’è molto altro. Ad eccezione del match inaugurale contro l’Inter, la Real Sociedad ha sempre vinto la sfida del possesso palla, arrivando a toccare persino il 62% di media a San Siro contro i nerazzurri. Quello di stasera sarà un appuntamento storico, che manca da 20 anni a San Sebastian. A Parigi il clima è incandescente e non solo per le discussioni sul futuro di Kylian Mbappè. Oltre al fuoriclasse, accostato ormai da tre anni al Real Madrid, il Paris potrebbe perdere anche il suo stadio, il Parc des Princes, dopo che il Comune di Parigi ha escluso ogni possibilità di vendita dell’impianto alla società. Al Khelaifi ha annunciato l’interruzione di ogni investimento nell’area e l’intenzione di cercare un’altra casa. Anche l’infermeria non è certo vuota. Luis Enrique deve fare a meno di Kimpembe, Mendes e Škriniar. Spazio ad Hakimi, Marquinhos, Danilo ed Hernández a protezione di Donnarumma. Poi Zaïre-Emery, Vitinha e Fabián Ruiz a supporto di Dembélé, Mbappé e Barcola. Pochi dubbi anche per Alguacil che deve rinunciare ad Odriozola, Carlos Fernández e Tierney. Remiro, Galán, Le Normand, Zubeldia, Traoré, Merino, Zubimendi, Méndez, Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea sono i probabili undici. Negli ultimi impegni di Liga la corsa europea della Real Sociedad ha subìto tante frenate. Cinque i punti guadagnati nelle ultime cinque gare, ma con soli due gol subiti. Far gol a questa Real Sociedad sembra essere una missione tutt’altro che banale. Mbappè è avvisato.