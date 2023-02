Psg-Bayern, Galtier: “Siamo delusi, ma ripartiamo dai 25 minuti finali”

“Ovviamente c’è delusione ma sapevamo tutti che stasera non ci sarebbero state né qualificate né eliminate in questo primo round. Bisognerà vedere tra tre settimane in che stato sarà la nostra rosa per poter giocare una partita come nell’ultima mezz’ora”. Queste le parole di Christophe Galtier dopo la sconfitta del suo Psg in casa per 1-0 contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A Canal+ ha aggiunto: “Abbiamo avuto difficoltà a tirare fuori la palla dalla nostra metà campo e giocando così, senza la verticalità di cui abbiamo bisogno in queste partite, abbiamo avuto un primo periodo molto difficile. È un peccato ma ci sono stati 25 minuti in cui la squadra ha fatto bene e da lì dobbiamo ripartire”.