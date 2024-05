Probabili formazioni Real Madrid-Bayern Monaco: semifinale ritorno Champions League 2023/2024

Le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco, match valido per la semifinale di ritorno della Champions League 2023/2024. Al Bernabeu i blancos sfidano i bavaresi per volare in finale: si riparte dal 2-2 dell’andata e dunque è tutto aperto, anche se i padroni di casa spagnoli sono senz’altro favoriti. Sfida che è una parata di stelle, da Bellingham a Vinicius, passando per Musiala e Kane. Chi vincerà? Fischio d’inizio alle ore 21 di mercoledì 8 maggio, diretta tv su Amazon Prime Video, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel.

QUI REAL MADRID – Alaba ancora fuori per infortunio, ma c’è Carvajal che torna a destra dopo la squalifica al posto di un non perfetto Lucas Vazquez visto all’andata. Riferimento offensivo Bellingham da falso nueve con Vinicius e Rodrygo a svariare.

QUI BAYERN MONACO – Coman acciaccato, non ce la fa. Out anche Sarr e Boey, lungodegenti. Davanti Muller favorito per il ruolo di trequartista, ai lati Sané e Musiala confermatissimi con Kane punta.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Bayern Monaco

REAL MADRID (4-3-1-2): Lunin; Lucas Vázquez, Nacho, Rüdiger, Mendy; Tchouameni; Valverde, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius

Ballottaggi: –

Indisponibili: Alaba

Squalificati: –

BAYERN MONACO (4-2-3-1):Neuer; Kimmich, Dier, Kim, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane

Ballottaggi: –

Indisponibili: Coman, Boey, Sarr

Squalificati: –