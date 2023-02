Probabili formazioni Psg-Bayern Monaco: andata ottavi Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Psg-Bayern Monaco, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 14 febbraio nella cornice del Parco dei Principi. La partita potrà essere seguita su Sky, che detiene i diritti della manifestazione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Da valutare le condizioni di Kylian Mbappè, tornato ad allenarsi domenica dopo l’infortunio muscolare. Può farcela, proprio come Messi. Assente anche Renato Sanches. In dubbio Gravenberch per il Bayern.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Ramos, Marquinhos, Mendes; Verratti, Fabian Ruiz, Vitinha; Mbappè, Messi, Neymar

Indisponibili: –

In dubbio: Kimpembe (tendine achille), Mukiele (flessore), Sanches (flessore)

Allenatore: Christophe Galtier

Bayern: Sommer; Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Müller; Choupo-Moting

Indisponibili:: Hernandez (rottura crociato), Mane (tendine d’achille), Mazraoui (problemi cardiaci), Neuer (frattura gamba)

In dubbio: Gravenberch (ginocchio)

Allenatore: Julian Nagelsmann