Porto, i numeri dell’avversario dell’Inter in Champions: imbattuto da 22 gare, è la bestia nera delle italiane

Non si può dire che l’Inter sia stato sfortunato nel sorteggio degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023, specialmente perché essendo nella fascia delle seconde classificate avrebbe potute pescare avversarie ben più blasonate. Tuttavia non bisognerà sottovalutare per nessuna ragione il Porto, che non ha vinto il suo girone per caso, ha grande esperienza a livello europeo e sta vivendo un ottimo periodo di forma.

Imbattuto da 22 gare, ha sempre vinto (ad eccezione di uno 0-0) dopo la sosta per i Mondiali ed ha riscattato un avvio di stagione complicato riportandosi alle calcagna del Benfica. Grazie a questa striscia di risultati, infatti, la squadra di Conceicao ha accorciato le distanze dalla capolista, distante ora solo due punti (ma con una partita in meno). Inoltre, il Porto può vantare un ottimo bilancio in Europa contro le squadre italiane, tanto da aver battuto tutte le big negli ultimi diciotto anni. Ne sanno qualcosa la Juventus e la Roma. eliminate agli ottavi di Champions rispettivamente nel 2021 e nel 2019, e più indietro il Napoli, sconfitto sempre agli ottavi nel 2004. Inoltre, lo scorso anno il Porto batté prima il Milan nei gironi di Champions e poi estromise la Lazio dall’Europa League ai playoff.

22 gol fatti e 3 subiti nelle ultime 10 gare sono una buona ragione per tenere alta la guardia contro il Porto, la cui arma principale è costituita dall’attaccante iraniano Taremi, autore di 11 reti in campionato. Attenzione però anche ai brasiliani Galeno, Evanilson e Pepe, così come alla solidità difensiva fin dal portiere Diego Costa, giovane ma molto esperto. Sulla carta l’Inter resta comunque favorita per il passaggio del turno, ma in un match del genere, sarà fondamentale scendere in campo con l’atteggiamento psicologico e approcciare al meglio l’impegno.