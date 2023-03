Porto-Inter, problemi tecnici su Sky: risolti dopo qualche minuto

Problemi tecnici su Sky Sport. Nel corso di Porto-Inter, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023, ci sono evidenti problemi tecnici nella telecronaca di Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi. Probabilmente problemi audio e di cuffie. Tanto che Bergomi non può momentaneamente intervenire in telecronaca e la voce di Caressa si sente parecchio in lontananza. I problemi sono stati risolti dopo qualche minuto.