Porto-Inter, Inzaghi: “Ottima partita. Critiche? Quando sarà il momento parlerò”

“Abbiamo fatto un’ottima partita. I ragazzi sono stati bravissimi. Il nostro è un grandissimo gruppo che si è compattato facendo una grande gara contro un’avversaria difficile da affrontare. Abbiamo sofferto un po’ nel finale, ma sono contento. Critiche? Quando sarà il momento parlerò tranquillamente perché lo devo a me stesso e ai miei familiari. So da chi sono mosse le critiche, so chi devo ascoltare e chi no“. Queste le parole di Simone Inzaghi ai microfoni di Mediaset dopo il pareggio tra Porto e Inter che è valso ai nerazzurri la qualificazione ai quarti di Champions League. “Nel doppio confronto abbiamo meritato il passaggio del turno – aggiunge il tecnico nerazzurro -. Ora ci giocheremo i quarti con il massimo della fiducia. Sono molto sereno sul mio lavoro. Dopo tanti anni, so da chi arrivano le critiche e so quando le devo ascoltare o meno. Vogliamo con tutte le nostre forze difendere il secondo posto in campionato. Domenica avremo una sfida importante contro la Juventus ma ora possiamo goderci il passaggio del turno”.