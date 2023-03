Porto-Inter in tv in chiaro: data, canale, orario e streaming ritorno ottavi Champions League 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Porto-Inter, match valido per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di martedì 14 marzo nella cornice dell’Estadio Do Dragao. Si riparte dall’1-0 dell’andata targato Lukaku, ergo l’Inter ha a disposizione due risultati su tre per passare il turno. Non si può dire che la squadra di Inzaghi stia vivendo un momento positivo, come si evince dal ko di La Spezia, ma nella partita singola tutti questi discorsi valgono relativamente, specialmente in una competizione come la Champions. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e ovviamente in streaming su SkyGo e NOW. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in tv, su Canale 5, e di conseguenza in streaming su MediasetPlay.