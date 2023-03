Porto-Inter, Calhanoglu: “Sono orgoglioso, gran lavoro in difesa”

“Dopo tanti anni siamo di nuovo ai quarti di finale. Sono davvero orgoglioso. Abbiamo fatto bene oggi, facendo un gran lavoro in difesa. Non è stata facile. Complimenti ai miei compagni per il lavoro fatto”. Lo ha detto il centrocampista dell’Inter Hakan Calhanoglu ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio a reti inviolate con il Porto che vale la qualificazione ai quarti di finale. “In Champions può succedere di tutto – aggiunge il turco -. Il risultato di oggi ci dà nuove motivazioni dopo la sconfitta contro lo Spezia”.