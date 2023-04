Panucci non ha dubbi: “Il Milan batterà il Napoli, in semifinale derby con l’Inter”

“Dico Milan, li vedo belli carichi, è importante che facciano bene a San Siro per assicurarsi la qualificazione. Giroud potrebbe essere l’uomo decisivo. Le partite di Champions sono molto diverse dal campionato, ma il Milan dopo la vittoria a Napoli per 4-0 ha portato grande consapevolezza e accresciuto l’autostima, che servirà sicuramente anche in questo contesto”. Lo ha detto l’ex terzino del Milan e della nazionale, Christian Panucci, parlando all’Agi dell’imminente quarti di finale di Champions contro il Napoli: “Sicuramente la difesa a 4 li esalta di più, il Milan storicamente gioca sempre a 4. Maignan ha più personalita’ e padronanza, rischia di più di Meret. Meglio Kim di Tomori, Bennacer o Lobotka? Il milanista mi fa impazzire, non ha mai paura, ha fatto una partita strepitosa a Napoli. Tra Leao e Kvara, per la squadra è più determinate il portoghese, quando si accende lui, riesce a trascinare tutti. Pensare che un giocatore non abbia voglia di giocare solo perché non rinnoverà il contratto, è una ‘stupidata all’italiana'”.

Quindi si parla dell’Inter: “Sono convintissimo che passerà l’Inter, la gara di andata sarà decisiva. Ci aspetta un derby milanese in semifinale. In Serie A l’Inter è in crisi dall’inizio, non riesce mai ad avere le tensioni giuste, fa fatica ad accendere la luce, è un problema di gruppo. Dovrà essere l’allenatore a lavorare su questo, non si possono perdere tutte quelle partite”. E ancora: “E’ sempre il tecnico ad avere le principali colpe in questi casi, è normale che venga messo sotto accusa. In Champions ha la possibilità di mettere a tacere le critiche”.