Pagelle Psv-Borussia Dortmund 1-1: voti e tabellino andata ottavi Champions League 2023/24

Le pagelle, i voti e il tabellino di Psv-Borussia Dortmund 1-1, match di andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Pareggio giusto tra due squadre che ci hanno provato a lungo, senza riuscire però a trovare il gol vittoria.

LA CRONACA

Primo tempo ricco di occasioni da entrambe le parti, con i gialloneri che vanno vicini al vantaggio prima con Malen e poi con Fullkrug. Dall’altra parte però risponde presente anche la formazione di casa, che spaventa Meyer con Saibari e soprattutto Bakayoko, che spreca una grande chance. A sbloccare al 24′ la sfida è Donyell Malen, che da posizione defilata appena dentro l’area lascia partire un gran destro sul primo palo, su cui Benitez non è perfetto: dopo la deviazione del portiere la palla sbatte sulla parte bassa della traversa e si infila in rete per l’1-0, con l’attaccante olandese che da ex non esulta. In apertura di ripresa il Psv trova il pareggio. Lozano dalla sinistra crossa basso per Tillman, Hummels è in anticipo e toglie il pallone prima di andare a contatto con il giocatore avversario, e l’arbitro assegna un discutibile calcio di rigore che conferma nonostante il controllo al Var. Dagli undici metri va de Jong che trova l’angolino e realizza l’1-1. Entrambi le squadre ci provano nel finale, ma nessuna delle due riesce a trovare la rete del vantaggio. Verdetto rimandato alla gara di ritorno dunque, che che si disputerà il 13 marzo al Signal Iduna Park.

IL TABELLINO

PSV (4-3-3): Benitez 5,5; Teze 6, Schouten 6, Boscagli 6,5 (45′ st Obispo sv), Dest 5,5; Tillman 6,5, Veermen 6, Saibari 6 (38′ Mauro Junior sv); Bakayoko 5, de Jong 6,5, Lozano 6,5 (30′ st Pepi sv).

In panchina: Waterman, Drommel, Ramalho, Sambo, van Aanholt, Babadi

Allenatore: Peter Bosz 6,5

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Meyer 6; Ryerson 5,5, Hummels 6,5, Schlotterbeck 6,5, Maatsen 5; Sabitzer 6,5, Can 6; Malen 7 (37′ st Ozcan sv), Reus 6 (17’st Brandt 5,5), Sancho 5 (23′ st Wolf 6); Fullkrug 5 (37′ st Moukoko sv).

In panchina: Lotka, Bensebaini, Bamba, Watjen, Bynoe-Gittens, Duranville

Allenatore: Edin Terzic 6

Arbitro: Jovanovic (Serbia) 5

RETI: 24′ Malen, 56′ de Jong

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni.

Ammoniti: Lozano, Maatsen, Schlotterbeck

Angoli. 4-4

Recupero. 2′ pt, 6′ st.