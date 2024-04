Pagelle Psg-Barcellona 2-3: voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Psg-Barcellona, match valevole per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2023/2024. Al Parco dei Principi grande avvio degli ospiti che mettono in continua apprensione la difesa dei parigini, oggi in versione vacanziera. Il Barcellona passa in vantaggio grazie ad un’uscita a vuoto di Donnarumma e con Raphinha che fa 1-0. Nella ripresa la musica cambia e in due minuti prima Dembelé e poi con Vitinha ribaltano completamente la partita. Ma il Barcellona non è domo, Pedri entra e inventa un assist meraviglioso per il gol del 2-2 di Raphinha che, al volo di sinistro, trova una rete straordinaria. Dembelé stampa sul palo la palla del 3-2, Christensen invece sfrutta l’immobilismo generale della difesa parigina e porta i blaugrana in vantaggio. Al ritorno Mbappè e compagni avranno bisogno di una grande impresa.

LE PAGELLE E I VOTI

PSG (4-3-3): Donnarumma 5; Marquinhos 5, Hernandez 5, Beraldo 5, Mendes 6; Lee Kang-in 5.5 (16′ st Zaire-Emery 5.5), Vitinha 7, Ruiz 6.5 (39′ st Ramos sv); Dembelé 7, Asensio 5.5 (1′ st Barcola 5.5), Mbappè 5.5. In panchina: Navas, Zague, Mayulu, Skriniar, Pereira, Ugarte, Soler, Tenas, Muani. Allenatore: Luis Enrique 5.5.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Koundé 6, Araujo 6.5, Cubarsi 5.5, Cancelo 5.5; Roberto 5.5 (16′ st Pedri 7), De Jong 6 (31′ st Christensen 7), Gundogan 6.5 (41′ st Fermin sv); Yamal 6 (16′ st Felix 6), Lewandowski 6, Raphinha 8 (31′ st Ferran Torres 6). In panchina: Astralaga, Pena, Martinez, Alonso, Romeu, Fort. Allenatore: Xavi 7.

ARBITRO: Taylor (Inghilterra) 5.5.

RETI: 37′ pt e 17′ st Raphinha, 3′ st Dembelé, 5′ st Vitinha, 32′ st Christensen.

NOTE: serata serena, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Roberto, Vitinha, Cubarsi, Christensen, Beraldo.

Angoli: 7-5.

Recupero: 2’+1, 4