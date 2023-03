Pagelle Napoli-Eintracht Francoforte 3-0, voti e tabellino ritorno ottavi Champions League

Le pagelle di Napoli-Eintracht Francoforte 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. E’ una serata di festa, dopo il pomeriggio amaro per gli scontri tra tifosi, al Maradona: gli azzurri schiantano per 3-0 i tedeschi, a segno Osimhen con una doppietta e Zielinski, e avanzano ai quarti di finale della coppa più prestigiosa per la prima volta nella loro storia. Di seguito ecco le pagelle di Napoli-Eintracht.

GLI HIGHLIGHTS

NAPOLI (4-3-3): Meret 6; Di Lorenzo 7, Kim 6.5 (21′ st Juan Jesus 6), Rrahmani 6, Mario Rui 6.5; Anguissa 6, Lobotka 6.5, Zielinski 6.5 (29′ Ndombelé 6); Politano 6.5 (22′ st Lozano 6), Osimhen 8 (36′ st Simeone sv), Kvaratskhelia 7.5 (29′ Elmas 6). In panchina: Idasiak, Gollini, Olivera, Bereszynski, Ostigard, Gaetano, Simeone. Allenatore: Spalletti 6.5

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp 6.5; Tuta 6, Buta 6, Ndicka 5.5; Knauff 5.5 (16′ st Alidou 6), Rode 6, Sow 5.5, Lenz 5.5 (22′ st Max 6); Gotze 5.5, Kamada 6; Borré 6. In panchina: Ramaj, Smolcic, Touré, Hasebe, Jakic, Chandler, Alario, Horz. Allenatore: Glasner 5.5

ARBITRO: Taylor di Manchester 6.5

RETE: 47′ pt e 8′ st Osimhen, 19′ st Zielinski

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni, 51.000 spettatori circa. Ammoniti: Juan Jesus, Ndicka, Lenz, Gotze. Angoli: 4-3. Recupero: 2′, 2′.