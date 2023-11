Pagelle Milan-Psg 2-1: voti e tabellino Champions League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Milan-Psg, match valevole per la quarta giornata della fase a gironi della Champions League 2023/2024. A San Siro inizio di partita a ritmi folli, con un’azione da una parte e dall’altra. Gli ospiti passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo: dormita della difesa del Milan e Skriniar, tutto solo fa 0-1. Il Milan però ha la forza di reagire e trova il gol del pareggio con Leao che, in rovesciata, fa 1-1. Il Psg ha due clamorose palle gol per ripassare in vantaggio: Mbappè, a tu per tu con Maignan, cicca il pallone e lo manda a lato. Qualche minuto più tardi Dembelè fa tremare la traversa. Il Milan passa in vantaggio ad inizio secondo tempo: cross di Theo Hernandez e stacco di testa vincente di Giroud, è apoteosi rossonera. Il Psg ci prova soprattutto con Mbappè, ma Maignan dice di no. Il Milan può chiudere i conti, ma Donnarumma compie due autentici miracoli: uno su Theo Hernandez e l’altro su Okafor. Il Milan è ancora in corsa.

LE PAGELLE E I VOTI DI MILAN-PSG

MILAN (4-2-3-1): Maignan 6.5; Calabria 6.5, Tomori 6.5, Thiaw 6,5, Hernandez 7; Reijnders 6.5, Musah 6 (39’st Krunic sv); Pulisic 6 (46’st Florenzi sv), Loftus-Cheek 7, Leao 8 (39’st Okafor sv); Giroud 7.5. In panchina: Nava, Mirante, Adli, Chukwueze, Pobega, Bartesaghi. Allenatore: Pioli 7.

PSG (4-3-3): Donnarumma 7; Hakimi 6, Marquinhos 5.5, Skriniar 6.5 (44’st Barcola sv), Hernandez 5.5; Zaire-Emery 6, Ugarte 5 (15’st Lee 6), Vitinha 5.5 (15’st Fabian Ruiz 5,5); Dembele 6.5, Kolo Muani 5.5 (15’st Ramos 5,5), Mbappè 5. In panchina: Letellier, Tenas, Mukiele, Soler. Allenatore: Luis Enrique 6.

ARBITRO: Gil Manzano (Spagna) 6.5. RETI: 9’pt Skriniar, 12’pt Leao, 5’st Giroud.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Ammoniti: Vitinha, Kolo Muani, Ugarte, Hernandez, Musah, Skriniar.

Angoli: 3-8. Recupero: 1’pt, 9’st.