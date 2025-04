Serata di verdetti in Champions League con il ritorno dei quarti di finale di due partite che sono però state di fatto già ampiamente decise all’andata: perdono e rischiano grossissimo, ma in semifinale ci vanno il Barcellona, che cede 3-1 contro il Borussia Dortmund ma prevale in virtù del 4-0 dell’andata, e il Psg, che perde 3-2 a Birmingham e deve ringraziare Donnarumma e la buona sorte per non essere finito quantomeno ai supplementari contro un grande Aston Villa, che paga il 3-1 di sei giorni fa. Le altre due sfide, attesissime, sono in programma mercoledì sera per completare il quadro delle semifinaliste: il Barcellona sfiderà una tra Bayern Monaco e Inter, il Psg affronterà una tra Arsenal e Real Madrid.

ORGOGLIO BORUSSIA DORTMUND, MA PASSA IL BARCELLONA

Dopo il 4-0 dell’andata, il Barcellona ha strappato la qualificazione sul campo di un Borussia Dortmund comunque orgoglioso, capace di vincere per 3-1 grazie a una super tripletta (uno su rigore) di Guirassy, ora tra gli otto calciatori nella storia della Champions League ad aver segnato almeno tredici gol in una singola edizione del torneo. Il gol che evita i guai seri ai blaugrana è peraltro frutto di un clamoroso autogol di Bensebaini, che tradisce la squadra di Kovac con il fuoco amico: nel finale assalto dei gialloneri che frutterebbe teoricamente il 4-1, ma Mariani e la sua squadra annulla per fuorigioco e lì probabilmente le speranze di tedeschi si esauriscono. Viceversa, è preoccupante il crollo e la carenza di personalità dei ragazzi di Flick nella ripresa, ma alla fine contava la qualificazione in semifinale e quella arriva.

IL TABELLINO

ASTON VILLA (4-3-3): Martinez 5.5; Cash 5.5, Konsa 6.5, Pau Torres 6, Digne 6 (31’st Maatsen 6); Onana 6 (21’st Ramsey 6), Tielemans 6.5 (43’st Barkley sv), Kamara 6; McGinn 7 (21’st Asensio 6), Rogers 6.5, Rashford 6.5 (31’st Watkins 6). In panchina: Olsen, Disasi, Mings, Bogarde, Bailey. Allenatore: Emery 6.5.

PSG (4-3-3): Donnarumma 7.5; Hakimi 7, Pacho 6, Marquinhos 6, Mendes 7; Joao Neves 5.5, Vitinha 5.5, Ruiz 6, Kvaratskhelia 5.5, Dembelè 6.5, Barcola 6.5 (13’st Doue 6). In panchina: Safonov, Tenas, Kimpembe, Ramos, Kang-in, Hernandez, Mayulu, Zaire-Emery, Beraldo, Mbaye. Allenatore: Luis Enrique 6.

ARBITRO: Sanchez (Esp) 6.

RETI: 11’pt Hakimi, 28’pt Mendes, 34’pt Tielemans; 10’st McGinn, 12’st Konsa.

NOTE: Serata serena, terreno di gioco in ottime condizioni. Ammonito: McGinn. Angoli: 5-5. Recupero: 1′; 3’st

PSG A UN PASSO DAL BARATRO, SUPER DONNARUMMA CON L’ASTON VILLA

Assume contorni thriller, invece, il doppio confronto tra Psg e Aston Villa: i parigini hanno vinto all’andata per 3-1 e al ritorno, dopo aver chiuso il primo tempo avanti 1-2 grazie ai gol di Hakimi e Mendes, con la rete di Tielemans a riaprirla, crollano clamorosamente nella ripresa e rischiano davvero grosso. Nel giro di due minuti, al 55′ e al 57′, McGinn e Konsa firmano i gol che ribaltano il punteggio e portano avanti la squadra di Birmingham, che però per i supplementari, in virtù del 3-1 dell’andata, ha bisogno di un altro gol. E se non ci fosse un super Donnarumma, lo avrebbe trovato in più occasioni: sono tre i miracoli clamorosi del portiere italiano, che salva i parigini, poi miracolati nel recupero all’ultima opportunità degli inglesi che calciano con Maatsen e trovano la deviazione provvidenziale di Pacho che evita il gol (sarebbe stato meritato) della squadra di Emery e fa tirare un sospiro di sollievo a Luis Enrique, che torna in semifinale.

IL TABELLINO

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel 6; Anton 6.5, Sule 7, Bansebaini 5; Couto 6 (32’st Brandt sv), Nmecha 5.5 (19’st Reyna 6), Gross 7, Svensson 6.5; Adeyemi 6.5 (32′ st Gittens sv), Guirassy 7.5, Beier 5 (19’st Duranville 6.5). In panchina: Meyer, Lotka, Ozcan, Ryerson, Watjen, Mane, Kabar. Allenatore: Kovac 7.

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny 6.5; Koundé 6, Araujo 5, Cubarsi 5.5, Martin 5; De Jong 5.5, Gavi 5.5 (14’st Pedri 6); Yamal 5 (25’st Ferran Torres 6), Fermin Lopez 6.5 (25’st Eric Garcia sv), Raphinha 5; Lewandowski 5.5 (41’st Dani Olmo sv). In panchina: Pena, Kochen, Martinez, Ansu Fati, Torre, Christensen, Pau Victor, Fort. Allenatore: Flick 5.

ARBITRO: Mariani (Ita) 5.5.

RETI: 11’pt Guirassy (rig.); 4′ st Guirassy, 9’st Bensebaini (aut.), 31’st Guirassy

NOTE: cielo coperto, campo in buone condizioni. Ammoniti: De Jong, Nmecha. Angoli: 7-4 per il Dortmund. Recupero: 2′; 4′.