Pagelle Barcellona-Psg 1-4: voti e tabellino ritorno quarti Champions League 2023/2024

Le pagelle di Barcellona-Psg 1-4 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2023/2024. Al Montjuic succede di tutto: la sblocca Raphinha, Yamal show ma verrà sostituito dopo l’espulsione ingenua di Araujo alla mezzora. Da lì è l’inizio della fine per i blaugrana: segnano Dembelé nel primo tempo, poi Vitinha e Mbappé su rigore nella ripresa ed è tutto ribaltato per i parigini, con lo stesso fuoriclasse francese che la chiude prima del recupero per il definitivo poker. Di seguito ecco le pagelle della partita.

GLI HIGHLIGHTS

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6; Koundé 6, Araujo 4.5, Cubarsì 5, Joao Cancelo 5 (37’st Joao Felilx sv); de Jong 5.5 (37’st Fermin sv), Gundogan 6.5, Pedri 5 (16’st Ferran Torres 5.5); Yamal 5.5 (34’pt Inigo Martinez 6), Lewandowski 5, Raphinha 6.5. In panchina: Inaki Pena, Astralaga, Alonso, Oriol Romeu, Roque, Casado, Guiu, Fort. Allenatore: Xavi 5.

PARIS SAINT GERMAIN (4-3-3): Donnarumma 6; Hakimi 6.5, Marquinhos 6, L.Hernandez 5.5, Nuno Mendes 5; Zaire-Emery 6 (35’st Ugarte sv), Vitinha 7, Fabian Ruiz 6.5 (32’st Asensio 6); Dembélé 7.5 (43’st Kolo Muani sv), Mbappé 7.5, Barcola 6.5 (32’st Lee 6). In panchina: Navas, Tenas, Goncalo Ramos, Danilo, Kolo Muani, Mukiele, Soler, Beraldo, Skriniar. Allenatore: Luis Enrique 6.5.

ARBITRO: Kovacs (Rou) 5.5.

RETI: 12’pt Raphinha, 40’pt Dembélé; 9’st Vitinha, 16′ (rig) e 44’st Mbappé.

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Espulso: al 20’pt Araujo espulso per un fallo al limite dell’area su Barcola e all’11’st Xavi per proteste. Ammoniti: Inigo Martinez, Mbappé, Fabian Ruiz, Lewandowski, Marquinos, Gundogan, Donnarumma, Raphinha, Fermin. Angoli: 9-3 per il Psg. Recupero: 3′, 7′.