Nuova Champions League, quanti punti servono per passare il turno? Ecco le simulazioni

Cresce l’attesa per la nuova Champions League 2024/2025. Niente più gironi, un’unica fase campionato stile Nba e tantissimi calcoli da fare per le trentasei squadre ai nastri di partenza . Quanti punti serviranno per passare agli ottavi di finale? E quanti per giocarsi quantomeno il playoff? Andiamo a scoprire insieme un po’ cosa prevede questo nuovo formato.

ECCO COME FUNZIONA IL SORTEGGIO

IL FORMAT

Ogni vittoria varrà tre punti, ogni pareggio un punto e ogni sconfitta zero. Le prime otto squadre della classifica si qualificheranno direttamente agli ottavi di finale. Dalla nona alla ventiquattresima (sedici squadre) si qualificheranno per il playoff mentre le ultime dodici, dalla posizione venticinque alla trentasei, verranno eliminate (non ci saranno più retrocessioni da una competizione all’altra come è avvenuto sino al 2023/2024). In caso di arrivo a pari punti, tra una o più squadre, conteranno nell’ordine: differenza reti generale, gol segnati, gol segnati in trasferta, vittorie in generale, vittorie in trasferta, punti ottenuti dalle otto squadre affrontate, differenza reti delle otto squadre affrontate, gol segnati dalle otto squadre affrontate, disciplina (cartellini) e infine coefficiente nel ranking Uefa. Il playoff si disputerà in match di andata e ritorno (la squadra meglio posizionata in classifica giocherà il ritorno in casa) e in caso di parità si giocheranno i tempi supplementari e i calci di rigore. Stesso modus operandi anche per quel che concerne gli ottavi, i quarti e le semifinali. La finale, come da tradizione, si giocherà in partita secca.

LE SIMULAZIONI

Secondo quanto emerge dalle prime simulazioni UEFA e non solo per accedere agli ottavi di finale – quindi arrivare tra le prime otto – dovrebbero servire almeno quindici punti. Il che vorrebbe dire cinque vittorie e tre sconfitte. Invece per rientrare tra le prime ventiquattro posizioni, e quindi giocarsi il playoff andata e ritorno, potrebbero bastarne anche otto-nove. Chiaramente sono simulazioni verosimili, ma non reali. Poi sarà il campo a parlare e con trentasei squadre al via le combinazioni sono infinite.

LE DATE E IL CALENDARIO

17-19 SETTEMBRE: prima giornata

1-2 OTTOBRE: seconda giornata

22-23 OTTOBRE: terza giornata

5-6 NOVEMBRE: quarta giornata

26-27 NOVEMBRE: quinta giornata

10-11 DICEMBRE: sesta giornata

21-22 GENNAIO: settima giornata

29 GENNAIO: ottava giornata

11-12 FEBBRAIO: andata playoff

18-19 FEBBRAIO: ritorno playoff

4-5 MARZO: andata ottavi di finale

11-12 MARZO: ritorno ottavi di finale

8-9 APRILE: andata quarti di finale

15-16 APRILE: ritorno quarti di finale

29-30 APRILE: andata semifinali

6-7 MAGGIO: ritorno semifinali

31 MAGGIO: finale