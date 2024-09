No Uefa a finale Champions 2027 a San Siro: Figc al lavoro per spostarla all’Olimpico di Roma

La Figc è al lavoro per “dirottare” la finale di Champions League 2027 allo stadio Olimpico di Roma, mantenendola così in Italia dopo il no perentorio dell’Esecutivo Uefa a San Siro, questo perché il Comune di Milano non ha potuto rassicurare circa eventuali lavori in corso al Meazza per le vicende del nuovo stadio di Inter e Milan.

Secondo quanto appreso da LaPresse, ci sarà una nuova candidatura italiana e sarà l’impianto che ha ospitato la finale del 2009 e di recente la fase a gironi e un match dei quarti di finale di Euro 2020 itinerante nel 2021 a essere candidato per convincere stavolta la governance del calcio europeo, avendo incassato anche la disponibilità di Sport e Salute. Per la candidatura ci sarà tempo fino a maggio prossimo e potrebbero arrivare proposte anche da altri paesi a far concorrenza.